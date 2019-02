Trachtenfans tanzten am Wildschützball durch die Nacht

Auf drei Floors boten traditionell angehauchte Musik, DJ-Sound und die OldSchoolBasterds Klassiker und Rock 'n' Roll der 60er und 70er.

Rund 1300 Ballgäste tanzten am "Wildschützball" in der Stiegl-Brauwelt bis vier Uhr morgens in den Sonntag hinein. Getreu dem "handcrafted"-Schwerpunkt konnte man im eigenen Ausstellungsbereich Messermacher Richard Kappeller über die Schulter schauen, Lederhandwerk aus nächster Nähe bewundern oder sich sogar tätowieren lassen. "Gut angekommen ist auch unsere exklusive Wildschütz-Edition aus dem Hause Sporer, ein Zirben-Holler-Schnaps", berichtet Organisator Lorenz Forstenlechner (im großen Bild mit Maria Erbschwentner, Valerie Bucek, Julie Hietl, Christina Nindl). Rechts oben: Christine Essl, Susanne und Michael Sporer, Brigitte Ferdhofer. Bild unten: Monika und Michi Mayrhofer mit Anna Waid.

