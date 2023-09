Trachtenmusikkapelle Maishofen feierte ihren "125er"

125 Jahre hat die Trachtenmusikkapelle Maishofen bereits auf dem Buckel - und feierte dies gebührend.

"'s Leben is a Musifest" machte die TMK Maishofen zum Motto ihres 125-Jahre-Jubiläums. Am vorigen Wochenende wurde dem besonderen Anlass entsprechend zünftig aufgespielt, zahlreiche befreundete Musikkapellen waren zu Gast. 1898 als Feuerwehrmusik gegründet, "erspielte" sich die Kapelle einen Fixplatz im Maishofener Gemeindeleben. Seit 2008 schwingt Florian Madleitner den Taktstock - er ist gleichzeitig Bezirkskapellmeister. Auch Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf, Bgm. Franz Eder und Obmann Stefan Etzer (v. l.) ließen sich das Fest nicht entgehen. Letzterer zeigt sich stolz: "An die 400 junge Musiker/-innen wurden allein in den vergangenen 50 Jahren ausgebildet und durften eine wichtige Lebensschule in der großen Gemeinschaft Musikkapelle erfahren." Der musikalische Lebenslauf beginnt in den Volksschul-Bläserklassen und das Jugendblasorchester ist mittlerweile ein fixer Bestandteil der Ausbildung.