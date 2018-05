Traditionelles Fest für Pferde und Reiter bei Schloss Moosham

Beim Reiterfest nahmen mehr als 30 Pferde und 40 Reiter teil. Das Programm reichte von der Fahrt eines dreispännigen Streitwagens bis zum Auftritt eines Pony-Gespanns. Viel Applaus erhielt auch die Voltigiergruppe der Reitergruppe Lungau.

"Der Lungau ohne Pferde wäre unvorstellbar." Das sagte Edi Fuchsberger aus Tamsweg, Obmann der Lungauer Volkskultur, am Montag beim Reiterfest in Moosham. Die Veranstaltung am Reitplatz bei Schloss Moosham mit mehr als 30 Pferden und mehr als 40 Reitern fand bereits zum 39. Mal statt. Die Segnung der Pferde durch Pfarrer Peter Zeiner war der traditionelle Auftakt. Dann ging es Schlag auf Schlag: Vom Zipfelbobrennen bis zur Quadrille zu Klängen von Wolfgang Amadeus Mozart.

Obmann Lanschützer lud schon zum großen Jubiläumsfest 2019

Ein Höhepunkt war auch heuer die rasante Fahrt mit dem Streitwagen - gelenkt von Hans Lanschützer aus St. Margarethen, dem Obmann der Reitergruppe Ermannsdorf. Viel Applaus erhielt auch die Voltigiergruppe der Reitergruppe Lungau. Paul Rest aus Mauterndorf faszinierte das Publikum wiederum mit seinem Pony-Gespann. Am Ende der Veranstaltung sprach Obmann Hans Lanschützer die Einladung für das Jubiläumsfest im kommenden Jahr aus.

(SN)