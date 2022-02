Traditionsbetrieb am Salzburg Airport fliegt neuen Zeiten entgegen

Seit 50 Jahren ist das Zeitschriftengeschäft am Salzburger Flughafen in Händen einer Familie. Jetzt geht diese Ära zu Ende. Auch Niki Lauda war Stammkunde.

Die Anfänge von Niki Lauda als Flugunternehmer erlebte Gerlinde Hölzl 1979 auf dem Salzburger Flughafen hautnah mit. Damals führte am Airport noch ihre Mutter das Zeitschriftenfachgeschäft, ihre drei Töchter nahm sie oft mit. Bis heute ist das Geschäft 365 Tage im Jahr geöffnet. "Meine Schwestern und ich haben viele Wochenenden am Flughafen verbracht, er war damals viel kleiner, jeder kannte jeden", schildert Hölzl. Auch Niki Lauda - er war damals zweifacher Formel-1-Weltmeister und lebte in Hof - sei im Geschäft ...