Traditionsclubs ASK und PSV Salzburg feiern 100. Geburtstag

Der ASK und der PSV waren vor einigen Jahrzehnten eine große Nummer im Salzburger Fußball, am Samstag feiern die beiden Vereine gemeinsam.

Der ASK Salzburg wurde 1922 gegründet und spielte in seinen besten Zeiten in der 2. Bundesliga. Nur ein Jahr später wurde der PSV Salzburg ins Leben gerufen, der in seiner Blütezeit in der Regionalliga West zu finden war. Seit einigen Jahren machen die beiden Traditionsclubs gemeinsame Sache und holten sich im Sommer auch Gneis mit ins Boot. Als SG Gneis/ASK/PSV mischen die Städter derzeit die 1. Klasse Nord auf und sind auf dem besten Weg, in die 2. Landesliga Nord aufzusteigen.

Der kommende Samstag steht ganz im Zeichen des 100. Geburtstag der beiden Traditionsvereine. "Wir freuen uns schon lange auf diese große Feier", erklärt ASK-Präsident Walter Fuchsbauer, der die "Party" gemeinsam mit den Stadtpolitikern Florian Kreibich (ÖVP) und Bernhard Auinger (SPÖ) am Samstag um 11 Uhr eröffnen wird. Das erste Highlight ist das Duell der ASK-Legenden rund um Ex-Bundesliga-Kicker Gerhard Perlak sen. gegen PSV-Oldies (u.a. mit Milan Pavlovic). "Da werden viele bekannte Gesichter der glorreichen Tage vor Ort sein", erläutert Fuchsbauer, der sich im Anschluss auf das Spitzenspiel in der 1. Klasse Nord freut. Die SG Gneis/ASK/PSV empfängt Fuschl. "Die bisherige Saison ist nach Wunsch verlaufen. Jetzt wollen wir natürlich bis zum Schluss ganz oben stehen und aufsteigen", betont Fuchsbauer.