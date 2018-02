Das Restaurant K+K am Waagplatz wird für zwei Monate geschlossen. Renovierungen werden auf das denkmalgeschützte Gebäude abgestimmt.

In dem Gebäude aus dem 12. Jahrhundert am Waagplatz 2 mitten in der Salzburger Altstadt wird sich in den kommenden Monaten einiges verändern. Ab heute, Samstag, hat das Restaurant K+K am Waagplatz geschlossen. Am Freitagabend wurde noch zu einer ausgelassenen Feier geladen.