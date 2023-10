Traditionstag in St. Johann: Das Heer spürt die "Zeitenwende"

Die Fernmeldetruppe der Krobatinkaserne feierte ihren jährlichen Traditionstag. In den Ansprachen wurde die Bedeutung einer hinreichenden Heeresfinanzierung betont. Verbesserung scheint in Sicht zu sein.

"Tradition ist für das Österreichische Bundesheer ein wesentlicher Teil unserer Corporate Identity", erklärte Bataillonskommandant Oberst Johannes Nussbaumer in seiner Ansprache beim Traditionstag der Fernmeldetruppe in der Krobatinkaserne. Dass Traditionspflege tatsächlich Identität stiftet, stellten die Soldatinnen und Soldaten mit einem eindrucksvollen Aufmarsch unter Beweis. Die Militärmusik Salzburg rundete den Schaulauf in der Bezirkshauptstadt musikalisch ab.

Die "Zeitenwende" in der Ukraine

Abseits der Tradition standen die Reden beim Festakt unter dem Eindruck der "Zeitenwende", wie Nussbaumer den Krieg in der Ukraine und das darauffolgende Umdenken in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik nannte. "Es sind umgehend Maßnahmen zu setzen, um die in der Verfassung festgeschriebene, umfassende Landesverteidigung mit Leben zu füllen", forderte der Bataillonskommandant. Der Konflikt zwischen dem Westen und Russland zeige, dass der hybride Konflikt - also eine Kriegsführung, die zusätzlich zur militärischen Auseinandersetzung etwa auch auf wirtschaftlichen Druck oder Computerangriffe setzt - von einer Theorie zur Realität geworden ist. Darauf müsse man auch bei der Ausrichtung der Landesverteidigung reagieren.