Trächtige Katze angeschossen: Pfotenhilfe sucht Tierquäler

Die Pfotenhilfe in Lochen sucht derzeit einen grausamen Tierquäler. Am Montag nahmen sie eine schwarze Katze auf, der ein Projektil in der Wirbelsäule steckte.

Die Katze kam am Montag zur Pfotenhilfe nach Lochen, nachdem sie in der Wohnstraße in Riedersbach in der Gemeinde St. Pantaleon im Bezirk Braunau verletzt aufgefunden wurde. Ein Tierarzt habe die verletzte Katze untersucht und auf dem Röntgenbild ein Projektil eines Luftdruckgewehrs entdeckt, meldet der Tierschutzhof. Dieses steckte in der Wirbelsäule des Tiers. Auf dem Röntgenbild sei auch etwas anderes zu sehen: Die Katze erwarte Nachwuchs. "Sie hatte Glück im Unglück, denn nach Behandlung mit Antibiotika und Entzündungshemmern beeinträchtigte sie der Fremdkörper in ihrer Wirbelsäule schon nach wenigen Tagen nicht mehr. Wir können nur hoffen, dass das so bleibt, denn für die in Kürze zu erwartende Geburt und die Aufzucht der Welpen muss die tapfere Kämpferin bei bester Gesundheit sein", heißt es in der Aussendung der Pfotenhilfe.

SN/pfotenhilfe Wer kennt diese Katze?

Belohnung von 1000 Euro

Die Pfotenhilfe setzte eine Belohnung von 1000 Euro aus, falls ein Hinweis aus der Bevölkerung zur Ergreifung des Tierquälers führen sollte. Die Pfotenhilfe nimmt aber auch anonyme Hinweise entgegen - über das Kontaktformular auf der Website. Auch über Hinweise, wem die Katze entlaufen sein könnte, sei man dankbar.

Derzeit befindet sich die Katze - die die Tierschützer "Angel" tauften - bei ihrer Finderin. "Diese hatte zusagt, sich gut um Angel zu kümmern." Sobald die Babys entwöhnt sind, können sie am Tierschutzhof adoptiert werden. "Die Mutter muss dann kastriert werden und darf wahrscheinlich auf ihrer Pflegestelle bleiben, sofern der Täter gefasst wird und ihr bei Freigang keine neuerliche Gefahr droht."