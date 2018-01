Tränenreiches Wiedersehen nach 40 Jahren in Salzburg

Was sagt eine Mutter ihrer Tochter, die sie zuletzt vor 40 Jahren als Kleinkind gesehen hat? Nicht viel, im Fall von Helma Pavaletz nur ihren Namen: Manuela.

Manuela Gürbeli sitzt auf einer Couch im Eingangsbereich des Seniorenwohnhauses Itzling. Ruhig und mit fester Stimme erzählt die Mittvierzigerin von ihrer Kindheit in der Türkei. Davon, was das Leben ohne Mutter, dafür mit dem strengen und distanzierten Vater mit ihr gemacht hat. Sie erzählt von den Jahren bei den Großeltern, die sie für ihre Eltern hielt. "Als ich hörte, dass sie das nicht sind, hab ich die Welt nicht mehr verstanden." Nach dem Verbleib ihrer Mutter wagte sie nicht zu fragen. "Ein Blick in die Augen meines Vaters reichte und ich verstummte."