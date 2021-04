Trafik in Salzburg-Itzling überfallen: Zwei Verdächtige flüchtig

Ein Unbekannter hat am Mittwoch die Trafik in der Reimsstraße in Itzling überfallen. Dabei dürfte ein Teppichmesser zum Einsatz gekommen sein. Ein zweiter Mann wartete vor der Trafik im Fluchtwagen.

In der Reimsstraße in Salzburg-Itzling kam es am Mittwoch um kurz vor 14 Uhr zu einem Überfall. Ein Unbekannter überfiel die Trafik, während ein Zweiter auf ihn im Fluchtauto wartete. Nach Erstangaben von Zeugen soll einer der Männer mit einem Teppichmesser bewaffnet gewesen sein. Er erbeutete einen Geldbetrag in noch unbekannter Höhe. Die Polizei löste eine Alarmfahndung aus. Ob mit dem Messer jemand verletzt wurde, ist bisher nicht bekannt. SN/fmt/wolfgang moser Die Polizei Salzburg leitete eine Großfahndung ein.