Tragischer Unfall in Oberndorf: Familie mit ihrem Auto in die Salzach gestürzt und verunglückt

Am Sonntagabend forderte ein tragischer Verkehrsunfall bei Oberndorf im Flachgau drei Todesopfer. Eine Familie - ein 35-jähriger Mann, seine 30-jährige Frau und ihr zweijähriges Kind - ist dabei mit ihrem Pkw in die Salzach gerollt und ertrunken. Einsatzkräfte der Feuerwehr, vom Roten Kreuz, Polizei und der Wasserrettung waren vor Ort. Für die drei Personen kam jede Hilfe zu spät.

Laut ersten Ermittlungen dürfte das Auto von der Uferstraße am nördlichen Stadtrand, unmittelbar am Reitergütlweg in Oberndorf in Richtung St. Georgen, abgekommen sein. Dabei touchierte es ein Geländer aus Holz und Stahl an der Böschung und rollte rückwärts ins Wasser, wo es in der Flussmitte unterging. Der Unfall dürfte ohne Fremdeinwirkung geschehen sein. Eine Zeugin hat den Notruf abgesetzt, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte.

Um 17:10 Uhr wurde die Wasserrettung alarmiert, schildert Einsatzleiter Johann Biechl von der Ortsstelle Salzburg-Stadt den SN. 40 Kräfte aus vier Ortsstellen der Wasserrettung (Salzburg-Stadt, Wallersee, Mattsee und Seeham) und der Tauchzug Nord sowie die deutsche Wasserwacht waren vor Ort. "Beim Eintreffen war das Fahrzeug bereits lokalisiert und von der Feuerwehr gesichert worden", sagt Einsatzleiter Biechl.

Die Feuerwehren Oberndorf, St. Georgen, Laufen und Eching konnten den Pkw mit vereinten Kräften mittels einer Bergwinde an das Salzachufer ziehen. Wie die Feuerwehrleitstelle Salzburg mitteilte, ist das Fahrzeug auf deutscher Seite im Gemeindegebiet Laufen auf einer Sandbank angestrandet.

Zwei Erwachsene und ein Kind wurden anschließend von der Wasserrettung aus dem Auto geborgen. Die Rettungskräfte, ein Notarztteam und die ÖAMTC-Flugrettung, versuchten die Insassen am Flussufer zu reanimieren, jedoch vergeblich. Alle drei verstarben noch an der Unfallstelle.

Einsatzleiter: "Bei so einem Einsatz rennt die Zeit"

Laut Johann Biechl dürften die Personen etwa eine Stunde im sechs Grad kalten Wasser gewesen sein. "Wenn ein Pkw ins Wasser stürzt, gibt es eine Überlebenschance, sollte sich im Wagen eine Luftblase bilden. Das dürfte hier aber nicht der Fall gewesen sein. Und die Zeit rennt bei solch einem Einsatz."

Zunächst sei zudem nicht klar gewesen, ob sich noch weitere Personen in dem Fahrzeug befunden hatten und noch aus dem Wasser geborgen werden mussten. "Aber da ein Freund die Familie an dem Abend erwartete, konnte er bestätigen, dass sich sonst niemand bei ihnen befunden hat", sagt der Einsatzleiter.

Bei den Verunglückten soll es sich nach Angaben der Polizei um eine syrische Familie handeln, die in Oberndorf gelebt hat. Sie soll am Sonntagabend auf dem Weg zu einem Freund nach St. Georgen gewesen sein.

Warum der Pkw von der nur wenig befahrenen Straße abgekommen ist, bleibt vorerst ebenfalls unklar. Der Unfallwagen konnte noch am Sonntagabend geborgen werden und wird nun untersucht. Die Ermittlungen der Polizei zur Klärung des Unfallhergangs laufen.