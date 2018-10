Tragödie am Bahnhof Puch: Bericht empfiehlt weitere Maßnahmen

Kleinkind starb: Laut Sicherheitsbericht sind frei zu haltende Flächen am Bahnsteig "verständlich" zu kennzeichnen - ÖBB teilen Auffassung nicht. Zweites Gerichtsgutachten zum Unfall ist fertig.

Eine 24-jährige Frau wartete am 4. Oktober 2017 am Bahnhof Puch mit ihrem dreijährigen Sohn und der einjährigen Tochter im Kinderwagen auf einen Zug Richtung Salzburg. Als ein Güterzug die Haltestelle durchfuhr, geschah die Tragödie: Die Mutter hatte sich kurz dem Buben zugewandt und den Wagen losgelassen, als der Sog des Zuges das Gefährt erfasste. Der Buggy wurde durch die Luft geschleudert. Das Kleinkind schlug am Bahnsteig auf. Es wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wo es später starb.

Die ÖBB reagierten auf den Vorfall mit neuen Lautsprecherdurchsagen und einer Sicherheitskampagne. Zudem wurden österreichweit auf allen Bahnhöfen Halteschlaufen für Kinderwagen montiert. In Salzburg waren es 450 Stück. Vorübergehend wurden auch das Tempo für durchfahrende Züge in Puch gedrosselt: Güterzüge durften nur mit 60 statt 100, Personenzüge mit maximal 100 statt 130 Kilometern pro Stunde passieren.

Ein Jahr nach dem Unfall hat die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (SUB) einen Zwischenbericht veröffentlicht. Darin finden sich zwei Empfehlungen. Die ÖBB hätten in Puch sicherzustellen, dass am Bahnsteig 1 (Richtung Salzburg, Anm.) im Bereich vor dem Warteraum die "für die Bahnbenützenden als frei zu haltende Fläche verständlich gekennzeichnet und durch Lautsprecheransagen rechtzeitig darauf hingewiesen wird", wenn Züge vorbeifahren. Dasselbe gelte am Bahnsteig 2 für die Stiegen beim Aufgang bzw. Warteraum. Bis zur Umsetzung dieser Maßnahmen sollte das Tempo wieder gedrosselt werden: 60 für Güter-, 100 km/h für Personenzüge. Die SUB begründet das mit den hohen Strömungsgeschwindigkeiten wegen der baulichen Situation am Bahnhof Puch. Zudem werden die ÖBB aufgefordert, Bahnhöfe mit ähnlichen Bedingungen der SUB zu melden und in der Zwischenzeit ebenfalls das Tempo zu drosseln.

Die ÖBB teilen diese Auffassung nicht. Denn: Die bereits gesetzten Maßnahmen seien "von der obersten Eisenbahnbehörde als geeignete Umsetzung der Sicherheitsempfehlungen bewertet" worden, sagt ÖBB-Sprecher Robert Mosser. Von der SUB war bis Redaktionsschluss niemand zu erreichen. Die ÖBB wollen aber "die Sicherheitsempfehlungen der SUB prüfen und gegebenenfalls umsetzen".

Auch juristisch ist der Unfall nicht abgeschlossen. "Das Verfahren ist noch offen", sagt Marcus Neher, Sprecher der Salzburger Staatsanwaltschaft. Inzwischen ist eine weitere Unfallanalyse fertig. Der Sachverständige Gunter Mackinger, Ex-Verkehrsdirektor der Salzburg AG, sieht laut Neher keine Schuld beim Lokführer des Unglückszugs oder bei den ÖBB. "Aus dem Gutachten ergeben sich keine Hinweise, dass der Güterzug nicht regelkonform unterwegs gewesen wäre. Außerdem hat der Sachverständige keine Mängel festgestellt, dass Informationen zu durchfahrenden Zügen gefehlt hätten", sagt Neher.

Zum Unfallhergang habe Mackinger auf ein erstes Gutachten verwiesen. Demnach war die Bremse des Kinderwagens nicht festgestellt. Bei Versuchen am Unfallort kam heraus, dass sich das Gefährt nicht in Bewegung gesetzt hätte, wenn die Bremse aktiviert gewesen wäre.

