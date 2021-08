Trainingsgelände für junge und ältere Mountainbiker entsteht

Derzeit türmen sich auf dem 8000 Quadratmeter großen Gelände neben dem Gewerbegebiet Bruck noch Steine, Rohre, Schrott und alte Baumaschinen. Ab 2022 entsteht hier ein Vorzeigeprojekt für Salzburg. Die Fläche wird zu einem Trainingsgelände für Mountainbiker und mit Hilfe der Biotopschutzgruppe Pinzgau landschaftlich attraktiv gestaltet.

Hinter dem Projekt steht der Kapruner Verein Bike Infection. Obmann Volker Irouschek sagt, die Umsetzung in mehreren Stufen koste rund 300.000 Euro. Der Hauptteil für 200.000 Euro sei finanziert. Hauptsponsor ist die Salzburger Sparkasse. Die Anlage wird deshalb Sparkasse Bike Base Bruck heißen. Über ein Crowdfunding, bei dem von Firmen und Privatpersonen einzelne Strecken oder Kurven der Bike Base erworben werden, konnten 58.000 Euro aufgetrieben werden. "Dass das so gut läuft, damit haben wir nicht gerechnet. Wir hätten noch mehr verkaufen können." Dazu gibt es Unterstützung vom Tourismusverband, der Gemeinde Bruck und dem Land.

Die Bike Infection habe ursprünglich Radveranstaltungen organisiert, sagt Irouschek. Nachdem die Unterstützung nicht mehr da war, verlegte man sich darauf, Kindern das Mountainbiken beizubringen. "Dabei geht es uns nicht darum, Rennfahrer aus ihnen zu machen, sondern gute Radfahrer." Derzeit trainieren fast 20 ehrenamtliche Trainer und Helfer über 100 Kinder aus der Umgebung. Das Interesse sei riesig, so der Obmann. Man musste heuer erstmals einen Aufnahmestopp machen. Steht das Übungsgelände, kann man mehr Kinder aufnehmen.

Bisher wurde in einem selbst errichteten Bikepark bei der Maiskogelbahn in Kaprun trainiert. Dort musste man wegen der Vergrößerung des Parkplatzes weichen. Auf der Suche nach einer neuen Heimat wurde man in Bruck fündig und hat dieses Gelände für 20 Jahre gepachtet. Trainieren wird dort nicht nur der Verein, sondern es ist für jeden untertags offen. Der Verein ist haftplichtversichert und die Hindernisse prüft der TÜV. In Zukunft soll es auch Fahrtechnikkurse für Erwachsene geben. Die Zielgruppe sind vor allem Leute, die mit dem E-Bike starten.

Der geplante Baustart ist im März 2022. Die Umwidmung von Grünland in Sportfläche und die restlichen Behördenverfahren laufen. Das letzte Hindernis ist das Material, das eine Baufirma auf dem Gelände gelagert hat. Bisher ist nicht zu erkennen, dass sie etwas davon entfernt hat, obwohl laut einer außergerichtlichen Einigung bis zum 12. August ein Teil des Geländes frei sein hätte müssen. Alles, was bis Ende April nicht entfernt worden ist, fällt an den Grundbesitzer.