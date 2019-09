Traktor-Fans kamen zur "Traktoria" an den Wolfgangsee

Chronik Mann scheiterte mit Rekordversuch und stürzte in Wolfgangsee Ein 41-Jähriger aus Steyr ist am Samstag bei Strobl (Flachgau) mit einer Vespa an einem Drachen aus einer Höhe von 75 Metern in den Wolfgangsee gestürzt. Der Mann wollte einen Weltrekord aufstellen und die …

Chronik Frau verletzte sich bei Acht-Meter-Sprung beim Canyoning im Flachgau Eine 39-Jährige hat sich am Samstag beim Canyoning in Ebenau (Flachgau) an der Wirbelsäule verletzt. Die Frau war bei einem Sprung von einer acht Meter hohen Kante verdreht ins Wasser eingetaucht. Ein …