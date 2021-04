Traktor prallte gegen 12-jährigen Mopedlenker: Bursch schwer verletzt

Auf einem Feldweg in Vigaun passierte das Unglück. Beide Gefährte waren nicht zum Verkehr zugelassen. Auf dem Sozius saß ein 10-Jähriger.

Es passierte am Samstag in den Abendstunden: In Vigaun im Bereich des Lengfeldweges kollidierten ein 73-jähriger Traktorlenker und ein 12-jähriger Mopedfahrer. Der Mann wollte laut Polizei gerade mit seinem Traktor den Lengfeldweg queren, um zu seinem Feld zu gelangen. Der Bursch fuhr zur gleichen Zeit auf einem Moped entlang des Lengfeldweges in Fahrtrichtung Unteregg. Auch ein Sozius fuhr mit: Er war erst zehn Jahre alt. Beim Zusammenprall wurde der Mopedlenker schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Salzburg geflogen werden. Der 10-Jährige blieb unverletzt. Weder der Traktor noch das Moped der beiden Einheimischen waren zum Verkehr zugelassen. Einen Mopedführerschein hatte der 12-Jährige freilich auch nicht. Diesen gibt es in Östereich frühestens ab dem 15. Geburtstag.