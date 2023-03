Traktor stürzte in Elsbethen ab - Lenker verletzt

Der Patient musste mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

In Vorderfager (Elsbethen) ist am Freitag kurz nach 6 Uhr ein Traktor abgestürzt. Gegen 6.35 Uhr ging der Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr Elsbethen, beim Löschzug Vorderfager und bei der Freiwilligen Feuerwehr Puch ein. In der Erstinformation war noch davon die Rede, dass eine Person eingeklemmt sei. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der Lenker allerdings schon außerhalb der Traktorkabine. Die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Elsbethen startete sofort mit der Ersten Hilfe. In der Folge übernahm das Rote Kreuz Salzburg die Versorgung des Verletzten. Der Patient wurde mittels Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.