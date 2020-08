Traktorfahrer prallte im Pinzgau gegen Auto

Am späten Dienstagnachmittag kam es in Piesendorf zu einem Verkehrsunfall.

Am 18. August um 17:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden bei einer Kreuzung in Fürth, Gemeindegebiet Piesendorf. Ein 79-jähriger einheimischer Bauer bog nach Information der Polizei mit dem Traktor von einer Seitenstraße auf die Hauptstraße ein. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 63-jährige Frau gemeinsam mit ihrem 67-jährigen Ehemann in Richtung Kaprun. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der 67-Jährige wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Zell am See gebracht. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Die 63-jährige Frau wurde ebenso verletzt. Diese begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Ein Alkotest mit beiden Unfalllenkern verlief negativ.

