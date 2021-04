Transparenz in der Vergabe von gefördertem Wohnbau

In Bischofshofen werden zahlreiche geförderte Wohnungen vergeben. Der Andrang ist groß. Für Antragsteller gibt es ein konkretes Vergabesystem mit klaren Richtlinien und Pluspunkten.

Michael Bergschober, der zuständige Verwaltungsangestellte der Stadtgemeinde, listet alle geförderten Bauten der letzten Jahre akribisch auf. Mit den jüngsten Neubauten des gemeinnützigen Wohnbaus in der Siedlungsgasse bzw. in der Leitgebstraße kommen in nächster Zukunft noch einmal 29 bzw. 111 (Miet- und Miet-Kauf-)Wohnungen neu hinzu.

Das Grundbedürfnis der Bevölkerung nach leistbarem Wohnraum forderte die Handelnden zu neuen Mechanismen bei der Wohnungsvergabe. Für die geförderte Wohnungsvergabe wurden nicht nur spezielle Wohnungssprechstunden fixiert, sondern auch ein genaues Punktesystem, das auf der ...