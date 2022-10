Transportkorb neigte sich nach vorn: Zwei Verletzte bei Arbeitsunfall in Neumarkt

Die Ursache für den Unfall ist noch unklar.

Am Sonntagvormittag montierten ein 22-jähriger Einheimischer und sein 17-jähriger Freund Paneelen auf dem Dach des Wohnhauses des 22-Jährigen. Als die beiden in einen Transportkorb stiegen, der am Kranarm eines Baggers montiert war, hob der 56-jährige Hausbesitzer den Korb in Richtung Dach. Aus unbekannter Ursache neigte sich der Korb in einer Höhe von rund drei Metern langsam nach vorne. Die beiden jungen Männer konnten sich nicht halten und fielen aus einer Höhe von rund zweieinhalb Metern auf einen Asphaltboden. Während der 22-Jährige mit Kopf- und Oberkörperverletzungen vom Hubschrauber ins UKH Salzburg geflogen wurde, wurde der 17-Jährige mit Handverletzungen von der Rettung ins UKH eingeliefert. Ob ein Bedienungsfehler oder technisches Gebrechen vorlagen, ist noch nicht geklärt, berichtet die Polizei.