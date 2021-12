Trauer um TV-Legende Sepp Forcher: "Er wird uns fehlen"

Jahrzehntelang war er mit "Klingendes Österreich" ein verlässlicher Begleiter in den heimischen TV-Wohnzimmern. Nun ist Sepp Forcher kurz nach seinem 91. Geburtstag gestorben.

Die Karriere des gebürtigen Römers war eine höchst unwahrscheinliche - vom Hüttenwirt zum TV-Star, Autor und Lebenskünstler. Forcher wurde 1930 in Rom geboren. Er wuchs in Südtirol auf - einem Land, das ihm bald keine Heimat mehr bot. In den 1940er-Jahren kam er mit seiner Familie nach Salzburg.

Die Liebe zu den Bergen ist Forcher in die Wiege gelegt worden. Sein Vater war Bergführer und die Eltern betrieben die Söldenhütte im Tennengebirge, die heutige Heinrich-Hackel-Hütte. Während der Schulzeit war Forcher im Schülerheim in Salzburg, aber in den Ferien erkundete er das Tennengebirge. Es war sein Spielplatz. Und aus dem Fenster seiner Stube sah er die Gipfel der Hohen Tauern, die er nach und nach bestieg, bevor es auf die prominenten Gipfel der Westalpen wie das Matterhorn ging. Bis zu seinem Tod hat die Bergleidenschaft Forcher nicht losgelassen.

Der familiären Leidenschaft folgend übernahm Forcher mit Mitte 20 die Pacht einer Schutzhütte in Großarl. Zu dieser Zeit heiratete er auch seine Frau Helene, die ihn stets tatkräftig unterstützte und auch in der späteren Karriere ihres Mannes eine wichtige Begleiterin wurde. Zuvor folgten aber weitere Hütten am Untersberg und am Dachstein, denen sich Forcher widmete, bevor er Anfang der 1970er-Jahre den Platzlkeller in Salzburg übernahm.

Den Bergen blieb er auch in der Folge verbunden, als er u.a. als Bergsteiger und Mineraliensucher tätig war. Seine Arbeit für den ORF begann er mit Radiosendungen wie "Ins Land einischaun" oder "Mit'm Sepp ins Wochenende". Der große Durchbruch folgte schließlich mit dem Format "Klingendes Österreich", das 1986 erstmals auf Sendung. 200 Folgen lang hat Forcher den Zuschauern die Natur und Volkskultur des Landes näher gebracht, die Sendung lebte von der Abwechslung von musikalischen Darbietungen lokaler Gruppen und den prächtigen Naturaufnahmen des Landes.

Erst im Frühjahr 2020 hatte er seine TV-Karriere beendet und die Staffel an seinen Nachfolger Hans Knauß übergeben. Dass er von sich aus aufhöre sei "ganz unösterreichisch", wurde Forcher aus Anlass seiner späten Pensionierung mit fast 90 Jahren vom ORF zitiert. "Ich habe jedenfalls 200 Mal eine riesige Freude gehabt", sagte er damals gegenüber den SN.



Forcher wurde mehrfach ausgezeichnet: 1999 erhielt er den Rene-Marcic-Preis, der vom Land Salzburg für publizistische Leistungen vergeben wird. 1993 gewann er eine Goldene Romy. Und über die Jahre hinweg sind auch mehrere Bücher von Forcher erschienen. Erst vor wenigen Monaten präsentierte er sein letztes Werk "Die Berge meines Lebens".

In seinem Büchlein "Nimm dir Zeit" schrieb Forcher: "Ich persönlich nehme das Sterben nicht so ernst. Solange ich da bin, ist der Tod nicht da, und wenn er da ist, bin ich nicht mehr da." Am 17. Dezember wurde Sepp Forcher 91 Jahre alt. Er starb kurz danach - und nur wenige Wochen nach seiner geliebten Ehefrau "Helli". In einem SN-Interview sagte er zuletzt: "Ich habe so ein schönes Leben gehabt. Warum soll es nicht drüben auch etwas Schönes geben?"

Trauer um große Persönlichkeit: "Er wird uns fehlen"

Der Tod Sepp Forchers löste im ganzen Land Betroffenheit aus. Bundespräsident Alexander Van der Bellen drückte der Familie sein Mitgefühl aus. "Sepp Forcher hat von den Menschen erzählt, die Schönheiten der Landschaften beschrieben und kulturelle Feinheiten präsentiert- und natürlich vor allem die Volksmusik. In unglaublichen 200 Ausgaben der Sendereihe 'Klingendes Österreich' bis ins hohe Alter. Mit ihm verabschiedet sich eine TV-Legende." Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) erklärte: "Jahrzehntelang hat er Österreichs Fernsehlandschaft geprägt und viele Menschen unterhalten. Er wird uns fehlen."

"Pfiat Gott, lieber Sepp", verabschiedet sich Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) von der TV-Legende. "Sepp Forcher hat uns über Jahrzehnte hinweg die Schönheit und Besonderheit unserer Heimat nähergebracht und schätzen lassen. Gleichzeitig hat er mit seiner verbindenden und herzlichen Art unser Land auf vielfältige Weise bereichert. Tief betroffen habe ich heute die traurige Nachricht seines Ablebens erfahren. Sepp Forcher wird uns fehlen."

Auch die Stadt Salzburg trauert um die große Persönlichkeit. "Der Sepp war für mich ein Mensch, den nichts aus der Ruhe bringen konnte. Er hat einem das Gefühl gegeben, dass man alles wieder hinbringen kann - mit Gottvertrauen, aus dem er seine Kraft bezogen hat", sagte Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner. Insbesondere die Volkskultur - aber auch der Salzburger Stadtteil Liefering - verliere mit Forcher eine Gallionsfigur. Diese große Lücke werde nicht leicht zu füllen sein, sagt Preuner.