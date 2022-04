Trauerredner Toni Elsenhuber: "Jeder hat positive und negative Seiten"

Als Trauerredner steht Toni Elsenhuber aus Hof seit zwölf Jahren Angehörigen beim Abschied von Verstorbenen zur Seite.

Er ist Wirt und Trauerredner. "Das ergänzt sich gut", meint Toni Elsenhuber. Wenn er in der Küche des Gasthofs zur Post in Hof am Herd steht, kann der leidenschaftliche Koch so richtig abschalten. Das braucht er, denn als Trauerredner ist er regelmäßig mit Menschen konfrontiert, die sich in einem Ausnahmezustand befinden und Abschied von einem lieben Menschen nehmen müssen.

"Vor zwölf Jahren kam der damalige Leiter der Städtischen Bestattung auf mich zu, ob ich mir nicht vorstellen könnte, ...