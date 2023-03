Trauerredner: "Viele Leute haben sich bei mir bedankt - auch Geschädigte"

Toni Elsenhuber, Wirt und Trauerredner, hat einen dreisten Telefonbetrug entlarvt, was zu einer Verhaftung führte. Sein pfiffiges Handeln ist in aller Munde. Elsenhuber zollt der Polizei Lob.

Den ganzen Samstag hindurch klingelten bei Toni Elsenhuber, Wirt im Gasthof Post in Hof und zudem als Trauerredner aktiv, das Handy und das Festnetztelefon. "Zahlreiche Leute haben sich bei mir bedankt. Aber nicht nur Bekannte von mir, sondern auch Leute, die tatsächlich Opfer von Telefon- oder Internetbetrügern wurden - und gezahlt haben", erzählt Elsenhuber am Sonntag im SN-Gespräch. "Ich hab wirklich viele Glückwünsche bekommen. Das ehrt einen. Aber in erster Linie hoffe ich, dass mein Handeln und vor allem der ...