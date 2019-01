Im eigenen Zuhause überfallen, verletzt und ausgeraubt. Ein Albtraum, wie er für einen 66-jährigen Mann in Großarl am Montagnachmittag bittere Realität wurde: Die Salzburger Psychotherapeutin Hemma Ploier betreut Menschen, denen genau so etwas widerfahren ist, und spricht in diesem Zusammenhang von einem hochtraumatischen Erlebnis.