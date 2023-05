Trauriger Rekord bei Verkehrstoten in Salzburg: Heuer starben schon elf Menschen

Verglichen mit den Vorjahren ist das ein erschütternd hoher Wert, und immer öfter ist laut Experten Alkohol im Spiel.

Bei dem Unfall in Taxenbach starben im Jänner zwei Menschen.

Es ist traurige Tatsache: In den ersten vier Monaten dieses Jahres mussten bei Unfällen auf Salzburgs Straßen bereits elf Menschen ihr Leben lassen. Ein erschütternd hoher Wert, wenn man die Statistik heranzieht: So gab es 2022 von Jänner bis einschließlich 30. April "nur" fünf Verkehrstote, im gesamten Jahr 2022 waren es 19. Im Jahr 2021 starben in den ersten vier Monaten neun Personen bei Verkehrsunfällen.

Der bislang letzte tödliche Unfall im ersten Jahresdrittel 2023 ereignete sich am 30. ...