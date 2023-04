Treffen der Tuningszene Salzburg und im Pinzgau - Hunderte Anzeigen

Fans aufgemotzter Autos hielten die Polizei am Wochenende auf Trab.

Das Wetter präsentierte sich mit, auch nächtens, lauen Temperaturen. Dazu ging Freitag und Samstag im Messezentrum Salzburg die "Customized" über die Bühne: eine Messe für alle Tuning-Enthusiasten, also für Fans von individuell modifizierten, technisch verfeinerten, oft PS-mäßig stark aufgerüsteten Autos.

Treffen der Tuning- und Roadrunner-Szene rufen regelmäßig auch die Polizei auf den Plan. Schon in der Nacht auf Freitag führten etliche Streifen in der Stadt Salzburg und im stadtnahen Flachgau Schwerpunktkontrollen durch. Und wie so oft stellte sich heraus, dass zahlreiche Lenker der aufgemotzten Autos nicht nur Verkehrsübertretungen begingen, sondern häufig auch mit illegal getunten Fahrzeugen unterwegs waren. Die Polizeipressestelle stellte nach engmaschigen Verkehrskontrollen und Radarmessungen "nicht weniger als rund 340 Anzeigen aus. 271 Anzeigen betrafen allein Geschwindigkeitsübertretungen", so Polizeisprecher Hans Wolfgruber. Nach Überprüfungen der Autos der aus mehreren Bundesländern und auch auch Bayern angereisten Tuning-Fans wurden 19 Kfz der Kontrollstelle des Landes vorgeführt; bei zwölf Autos wurden wegen Gefahr im Verzug die Kennzeichentafeln vor Ort abgenommen werden. Schnellrichter sprachen diesbezüglich Strafen in Höhe von insgesamt 8650 Euro aus. 103 Alkovortests wurden gemacht, drei Lenker waren berauscht oder unter Drogen.

In der Nacht auf Sonntag trafen sich die Tuningfans dann in Saalfelden und in Kaprun. Die Polizei meldete erneut etliche Verwaltungsübertretungen (absichtlich verursachte Fehlzündungen, Kreiseln um die eigene Achse, Driften, "Burn-outs" am Stand, übermäßiger Lärm etc.). Die Szene hatte sich erst mit mindestens 100 Fahrzeugen bei den Parkplätzen des Kitzsteinhorns und dann mit ca. 130 Kfz im Bereich Parkhaus Moserboden getroffen.