Treffsichere Tierärztin betäubte Steinbock

Ein entlaufener Steinbock schaffte es bis an die Autobahn. Der Betäubungspfeil aus dem Blasrohr von Zoo-Tierärztin Miriam Wiesner stoppte ihn.

Steinböcke sind in freier Wildbahn für gewöhnlich im Hochgebirge anzutreffen. Ein Autofahrer auf der Westautobahn dürfte am Samstag daher nicht schlecht gestaunt haben: Er entdeckte im Bereich der Auffahrt Flughafen in Fahrtrichtung Walserberg einen Steinbock. Der Lenker alarmierte die Einsatzkräfte. Eine Streife der Autobahnpolizei Anif machte sich auf den Weg und verständigte den Salzburger Zoo. In der Zwischenzeit wurde die rechte Fahrspur vorübergehend gesperrt.

Tierärztin Miriam Wiesner rückte mit einem Blasrohr und Betäubungspfeilen an. Der Steinbock sei ursprünglich noch ruhig dagelegen, als sich Wiesner ihm langsam näherte. "Aber als ich das Blasrohr auf ihn gerichtet habe, hat er schon gemerkt, dass es um ihn geht", sagt die Tierärztin. Der Bock sei dann unruhig geworden. Weit schaffte er es nicht mehr - das Betäubungsmittel aus dem Pfeil verfehlte seine Wirkung nicht. Wiesner und zwei Mitarbeiter brachten das geschätzt 60 Kilogramm schwere Tier in eine Transportbox. Mit einem Zoo-Fahrzeug lieferten sie es zurück ins Gehege, aus dem es entlaufen war.

Besitzer des gut dreijährigen Steinbocks ist der Siezenheimer Wirt Franz Allerberger. Er ist froh, dass sein Tier den Vorfall unbeschadet überstanden hat. Für ihn sei es ein "fürchterliches Malheur", dass es bis zur Autobahn gelangt war. "Ich kann wirklich nichts dafür. Ich habe eine Riesenfreude mit den Tieren. Das war ein großes Pech", beteuert Allerberger. Eine Esche war nach einem Sturm umgestürzt. Der Baum beschädigte das Gehege, in dem die Steinbockherde lebt. Für den flüchtigen Steinbock könnte es nicht der letzte Freigang gewesen sein: Allerberger sagt, er wolle die Tiere nämlich auswildern.

Quelle: SN