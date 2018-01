Tresterer & Glöckler bringen Glück und Segen fürs neue Jahr

Zum Ende der Raunächte gehört die Bühne den Schönperchten. Das Gute siegt über das Böse.

Seit 21. Dezember ist das Schlimmste vorüber, die Tage werden länger. Wir dürfen uns bald wieder über mehr Sonne freuen. Die Raunächte markieren diesen mystisch besetzten Übergang vom alten zum neuen Jahr, in dem die Menschen in unseren Breiten vor allem eine Sehnsucht hegen: Es werde Licht! Und was könnte diese Sehnsucht besser zum Ausdruck bringen als die prächtigen Kostüme und mystischen Tänze der Schönperchten?

In Unken wird der Trestererlauf bereits seit dem 16. Jahrhundert gepflegt. Heuer war das Gebiet vom Kalchofengut Richtung Reith an der Reihe. Drei Schiachperchten symbolisieren die bösen Geister, die vom Pater vertrieben werden. Der Kasperl sorgt für Späße, bevor die acht Schönperchten einlaufen.

Die Saalfeldener Tresterer wurden hingegen neu gegründet. "Sie wecken bei den Bauernhöfen den Boden auf, damit im Frühjahr wieder etwas wächst", sagt Obmann Thomas Grundner. Neben den fünf Tresterern dabei: die eierlegende Hühnerpercht, Krapfenschnapper, Lapp und Lappin, Habergoaß, Jäger mit Bär, Hanswurst, Hexe, ein paar "Schiache" samt einem Einsiedler als Symbol der Feuerwache.

Vor allem im Salzkammergut verbreitet ist der Glöcklerbrauch: Weiße Gestalten mit bunten Lichtkappen bringen tanzend und stampfend in Achterformationen Glück und Segen. In Thalgau präsentierten "D'Wartenfelser" unter Obmann und Vorläufer Josef Winkler 17 Lichterkappen. Der letzte Glöcklerlauf in Thalgau fand vor vier Jahren statt: "Wir hatten in den vergangenen Jahren häufig Pech mit dem Wetter." Umso mehr freuten sich die 300 Zuschauer am 5. Jänner.

(SN)