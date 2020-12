Triage im Spital: Ärzte in Salzburg warnen vor Stau dringender Operationen

Weil so viel Personal für die Covid-Versorgung benötigt wird, läuft nur die Hälfte der Operationssäle. Der Stau an Operationen wächst wieder. Mit Sorge blicken die Mediziner auf die Weihnachtszeit.

196 Patienten befanden sich am Mittwoch wegen einer SARS-CoV-2-Infektion in Salzburg in Spitalsbehandlung, 28 davon mussten auf einer Intensivstation betreut werden. Seit mehreren Wochen liegt die Zahl der Covid-Spitalspatienten bei rund 200 oder darüber. Was das konkret für die Spitäler bedeutet, schilderten mehrere Mediziner, die im Intensivbereich tätig sind, den SN.

So sei es seit Wochen normal, Triageentscheidungen zu treffen: Häufig werde entschieden, dass Personen, die älter als 80 Jahre seien und wegen eines schweren Covid-Verlaufs beatmungspflichtig wären, ...