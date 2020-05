Norbert Lüftenegger (42) aus Obertrum startet zum "Selfmade-Triathlon". Damit will er auch die Schönheiten des Seenlands ins Bild rücken.

Norbert Lüftenegger (42) aus Obertrum hat sich ein großes Ziel gesetzt: Der Ultra-Triathlon-Gesamtweltcupsieger von 2015 und 2019 will sieben Salzburger Seen "bezwingen" - in zwei Tagen. Die Radstrecke ist 150 Kilometer lang, die Laufstrecke 94 Kilometer. Dazu kommen 27 Kilometer ...