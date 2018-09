Triathletin erfüllte sich ihren Afrika-Traum

Zum zweiten Mal flog Amateur-Triathletin Katrin Lang für einen Triathlon nach Südafrika. Ihr selbstgestecktes WM-Ziel hat sie erreicht.

Die Platzierung war nicht so wichtig, betont die Wahl-Riferin Katrin Lang. Die 35-Jährige Hobby-Triathletin nahm Anfang September an der Ironman 70.3 World Championship in Südafrika teil. Das war nach gesundheitlichen Problemen im vergangenen Winter fraglich. "Mein einziges Ziel war deshalb, ins Ziel zu kommen. Das habe ich geschafft", freut sich Lang, deren stärkste Disziplin das Laufen ist.

Aus beruflichen und zeitlichen Gründen, aber auch aus Rücksicht auf ihren Körper, sattelte die gebürtige Oberösterreicherin zuletzt auf die Halbdistanz 70.3 (die Gesamtdistanz in Meilen) um. "Ich habe über fünf oder sechs Jahre Langdistanzen gemacht. Jetzt ist sich das einfach nicht mehr ausgegangen", sagt Lang, die auch Mitglied des Kornspitz-Sportteams ist. Im südafrikanischen Port Elizabeth, wo die 70.3-WM stattfand, absolvierte sie schon 2015 einen Ironman über die Volldistanz.

Diesmal reichte es für den 79. Platz in ihrer Altersgruppe. "Ich wollte dort unbedingt wieder hin. Ich habe auch Freunde dort", so Lang. Wie es für sie sportlich weitergeht, kann die studierte Sportwissenschafterin noch nicht sagen: "Ich will das erst einmal sickern lassen."