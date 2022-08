Triathlon Ironman: Der Pinzgau wird am Sonntag abgeriegelt

Wegen des Triathlon Ironman in Zell am See kommt es am Sonntag zu Straßensperren an wichtigen Verkehrspunkten.

Nach der Absage von 2020 und einem reduzierten Programm 2021 findet der Triathlon Ironman 70.3 in Zell am See-Kaprun heuer wieder in der gewohnten Form statt. Insgesamt 3500 Sportler sind bei mehreren Rennen im Einsatz. Während des Radrennens des Hauptbewerbs am Sonntag, dem 28. August, kommt es von 11 bis 16.30 Uhr zu großräumigen Straßensperren. Einige der wichtigsten Verbindungen im Bezirk sind nicht befahrbar.

B311 von Maishofen bis Lend ist betroffen

Betroffen sind unter anderem die Pinzgauer Straße B311 von Maishofen bis Lend, der Zeller Schmittentunnel, die Mittersillerstraße B168 von Piesendorf bis Schüttdorf, die Dientner Landesstraße L216 von Lend bis Dienten, die Hochkönigstraße B164 von Dienten bis Saalfelden und in Saalfelden die Gemeindestraße über Gerling. Im Stadtgebiet von Zell am See dauern die Sperren wegen des Laufs bis 20 Uhr an. Außerdem werden dort schon am Freitagabend und am Samstagnachmittag kleinere Bereiche gesperrt.

Zeller Krankenhaus schwer zu erreichen

Das Zeller Krankenhaus ist ebenfalls von den Sperren betroffen. Von Besuchen wird am Sonntag abgeraten. Bei medizinischen Notfällen ruft man am besten die Rettung oder fährt zu einem der Absperrposten, wo überall Einsatzkräfte stehen und für den Weitertransport sorgen. Insgesamt sind 2000 freiwillige Helfer im Einsatz. Jede Hauseinfahrt an der Strecke wird abgesperrt. 15 Kilometer Sperrgitter sind dafür nötig. Bei der Bahn gibt es keine Behinderungen. Die Pinzgaubahn fährt kostenlos. Genaue Informationen zu den Sperren gibt es auf der Homepage des Tourismusverbands.