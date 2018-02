Trickdieb erbeutete Schmuck von Salzburger Juwelier

Mann ließ sich bei Juwelier Ware zeigen und stahl Armband.

Die Salzburger Polizei fahndet nach einem Trickdieb: Ein bislang Unbekannter betrat am Montagvormittag ein Juweliergeschäft im Festspielbezirk. Der Mann ließ sich von einer Verkäuferin mehrere Schmuckstücke zeigen. In einem unbeobachteten Moment stahl der Mann ein goldenes Armband. Das Schmuckstück hat einen Wert von knapp 16.000 Euro. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Hofstallgasse. Laut einer Zeugin dürfte der Mann in einem roten Pkw unerkannt geflüchtet sein.

Ebenfalls ungeklärt bleibt der Einbruch bei einem Juwelier in der Linzer Gasse. Unbekannte hatten Ende Jänner eine Vitrine eingeschlagen und 13 Uhren erbeutet.

(SN)