Trickdiebe stahlen Goldmünzen aus Geschäft in der Salzburger Altstadt

Die beiden dürften aus der Schweiz stammen. Sie täuschten den Verkäufer mit dem Trick, dass sie noch schnell Schweizer Franken in Euro wechseln müssten.

Am Mittwochvormittag stahlen zwei Unbekannte - vermutlich Schweizer Herkunft - zwei Goldmünzen im Wert von mehreren Tausend Euro aus einem Geschäft in der Salzburger Altstadt. Die Trickdiebe täuschten zunächst vor, die Münzen kaufen zu wollen. Sie müssten nur noch schnell Franken in Euro umtauschen. Während der Begutachtung der Münzen wurden diese in einem unbeobachteten Moment aus dem Schaukasten gestohlen. Eine polizeiliche Fahndung brachte noch keinen Erfolg.

(SN)