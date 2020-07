Trickdiebin entwendete 77-jährigem Salzburger Bargeld und Dokumente

Pensionist wurde im Park angesprochen und abgelenkt.

Ein 77-jähriger Salzburger ist am Dienstag in der Landeshauptstadt Opfer einer Trickdiebin geworden. Der Mann wurde von der Täterin bei einem Spaziergang in einem öffentlichen Park angesprochen und um eine Geldspende gebeten. Der 77-Jährige ließ sich dazu überreden und gab ihr 20 Euro aus seiner in einer Umhängetasche mitgeführten Geldtasche. Wenig später sprach die Frau ihr Opfer erneut an. Dabei lenkte sie den Pensionisten so geschickt ab, dass sie ihm seine Geldtasche samt Dokumenten und Bargeld entwenden konnte. Der Schaden beläuft sich im dreistelligen Euro-Bereich.

