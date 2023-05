Trickdiebstähle in Juwelierläden mit beträchtlicher Beute: Haft für Rumänen in Salzburg

15 Monate unbedingte Haft: So lautete am Mittwoch am Landesgericht Salzburg das Urteil gegen einen in seiner Heimat und in Deutschland bereits erheblich vorbestraften Rumänen (38) wegen gewerbsmäßigen Diebstahls im Rahmen einer kriminellen Vereinigung.

Der Angeklagte (Verteidiger: Peter Macheiner/RA-Kanzlei Jelinek) hatte im Juni und Juli 2021 gemeinsam mit zwei unbekannten Mittätern insgesamt vier Juweliergeschäfte und Antiquariate in der Stadt Salzburg, in Mistelbach (NÖ) und in Wolfsberg (Ktn.) durch Trickdiebstähle um Schmuck und Pretiosen im Gesamtwert von gut 60.000 Euro erleichtert.

