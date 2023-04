Trickdiebstähle in Salzburger Juweliergeschäften: Polizei forschte jetzt einen der Täter aus

Im Juni und Juli 2021 begingen drei vorerst unbekannte Täter mehrere Trickdiebstähle in Juwelierläden und Antiquariaten. Tatorte: Zwei Mal die Stadt Salzburg, ein Mal Mistelbach (NÖ), ein Mal Wolfsberg (Ktn.).

Die Masche der Diebe: sie zeigten Interesse an verschiedenen Objekten - während einer der Täter den Verkäufer ablenkte, stahlen die anderen zwei diverse Wertgegenstände. Gesamtschaden laut Polizei: Gut 54.000 Euro. Nach intensiven Ermittlungen und dank - laut Polizei - hervorragende Zusammenarbeit mit der deutschen und tschechischen Exekutive , konnte nun einer der Täter, ein 38-jähriger Rumäne, ausgeforscht und ein EU-Haftbefehl erwirkt werden. Der Rumäne wurde Mitte März in Frankreich gefasst, ausgeliefert und sitzt inzwischen in der Justizanstalt Salzburg gebracht. Er ist geständig. Seine zwei Mittäter konnten noch nicht ausgeforscht werden.