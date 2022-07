Trinkwasser in Ramingstein nach Murenabgang verunreinigt

Durch einen Murenabgang im Quellschutzgebiet ist das Trinkwasser in der Gemeinde Ramingstein verunreinigt worden. Das ergaben Wasserproben. Die Gemeinde forderte am Mittwoch die Bürgerinnen und Bürger auf, das Leitungswasser mindestens drei Minuten lang abzukochen. "Eine Vorsichtsmaßnahme", sagt Vizebürgermeister Leonhard Kocher (ÖVP). "Wir haben das Wasser aus der verunreinigten Quelle von der Ortswasserleitung abgekoppelt." Bis zum Ergebnis einer am Mittwoch durchgeführten Wasserprobe sei es sinnvoll, auf Nummer sicher zu gehen. Das Ergebnis der Probe wird für Freitag erwartet, er gehe von ...