Trio gründet Verein, um Steirer stärker zu vernetzen

Steirerblut ist kein Himbeersaft. So ist das bekanntlich. Jetzt haben drei Frauen um Andrea Lämmerhofer vor, die in Salzburg lebenden Steirerinnen und Steirer stärker zu vernetzen. Ein Verein ist bereits eingetragen.

Viele Jahre lang gab es jeweils während der sommerlichen Festspielzeit einen Steirer-Stammtisch. Diese privat organisierten Vernetzungstreffen der aus der grünen Mark stammenden und in Salzburg lebenden Menschen will Kunsthistorikerin Andrea Lämmerhofer nun intensivieren und auf breitere Beine stellen. Sie hat aus diesem Grund mit Gleichgesinnten einen Verein gegründet. Zum Auftakt lädt der neue Vereinsvorstand am Donnerstag, 19. August, ab 17 Uhr zu einem Sommerfest ins Rieger Weinloft (Bayerhamerstraße 18). Und da - wie der Volksmund sagt - Steirerblut bekanntlich kein ...