Trio rammte Salzburger Juweliergeschäft mit Auto

Blitzeinbruch am Montag kurz vor vier Uhr in der Früh im Bereich Alter Markt in der Stadt Salzburg: Die Täter erbeuteten Uhren und Schmuck in noch unbekannter Höhe.

Wie die Täter in der Nacht zum Montag mit einem Auto in die mit Pollern abgesperrte Salzburger Innenstadt bis zum Alten Markt und wieder hinaus gelangen konnten, wird von den Kriminalisten noch ermittelt. "Vermutlich haben sie im Bereich des Papagenoplatzes eine Zufahrtsmöglichkeit gesucht und dabei ein Verkehrszeichen ausgerissen", so ein Beamter. Nach bisherigem Ermittlungsstand sind die drei noch unbekannten Täter gegen 3.45 Uhr mit einem schwarzen Audi, vermutlich ein A6 oder A8, im Retourgang gegen das Schmuckgeschäft am Alten Markt gekracht. Als "Schutz" hatten sie zuvor eine hölzerne Ramme auf dem Fahrzeugheck befestigt. Die Zerstörung im Eingangsbereich ist enorm. Die Täter stiegen aus, zertrümmerten die Vitrinen im Geschäftsinneren und erbeuteten dabei sämtliche dort ausgestellten Uhren. Anschließend dürften sie mit dem Audi über Anfahrtsroute aus der Altstadt entkommen sein. "Nach den Aufzeichnungen im Überwachungsvideo hat der Blitzeinbruch weniger als drei Minuten gedauert", sagte ein Polizeibeamter. Derzeit werde versucht, das Video noch genauer auszuwerten, wobei die Alarm-Nebelanlage im Geschäft losgegangen war und die Aufnahmen buchstäblich etwas vernebelt seien. Am Montagvormittag begannen Arbeiter mit ersten Sicherungsarbeiten im ausgeräumten Geschäft. Der Wert der erbeuteten Uhren könne zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden, so ein Polizeisprecher.