Trockener März ist für die Flachgauer Bauern verkraftbar

Noch ist ungewiss, ob dieser März der trockenste der Messgeschichte wird. Der ausbleibende Regen macht den Bauern derzeit keine großen Sorgen, da die Wachstumsperiode erst beginnt.

Wie alle Landwirte hat sich Bezirksbauernobmann Johann Frenkenberger aus Thalgau über den Regen in der Mitte der Vorwoche gefreut. Das könnte im Flachgau der einzige Regen in diesem österreichweit außergewöhnlich trockenen März gewesen sein. "Das war relativ ausgiebig und mehr als prognostiziert. Auch wenn der restliche März zu trocken ist, ist es besser jetzt so als im April, wenn die Vegetationsperiode beginnt." Für die Gründlandbauern im Flachgau sei der regenarme März deshalb bisher nicht besorgniserregend.

