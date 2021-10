Trockenheit - auch Salzburgs Wälder stehen unter Beobachtung

Seit Tagen wütet im niederösterreichischen Rax-Gebiet ein großer Waldbrand. Auch Salzburgs Forstverantwortliche sind aufgrund der aktuellen Wetterlage sehr aufmerksam. Die Trockenheit wird nämlich noch tagelang andauern.

Noch im Lauf dieser Woche wird die Salzburger Landesforstdirektion mit den Fachleuten der Bezirkshauptmannschaften die gegenwärtige Lage besprechen. Landesforstdirektor Michael Mitter sagt, die Wälder stünden unter Beobachtung. Das betrifft Forstareale die beispielsweise auf wenig wasserspeichernden Kalkböden wachsen und deren Hänge südwärts ausgerichtet sind - und somit in der Sonne liegen und leichter austrocknen als Nordhänge.

In den vergangenen 14 Tagen hatte es laut ZAMG Salzburg im Bundesland kaum Niederschläge gegeben. Der aktuelle Waldbrandindex für Salzburg steht trotzdem auf grün. Das trockene Herbstwetter wird sich allerdings auch in den kommenden Tagen fortsetzen. Von Freitag bis Montagfrüh soll zudem der Föhn die Temperaturen nach oben treiben (bis zu 18 Grad plus) und zusätzliches Austrocknen bewirken.

Salzburgs Wälder - und somit der Brandschutz - profitierten zuletzt aber vom Tauniederschlag. Auf sonnige, wolkenlose Tage folgten wolkenlose, kalte Nächte. Die absinkenden Temperaturen ließen die Luftfeuchtigkeit kondensieren. Wälder und Felder (aber auch im Freien geparkte Autos) waren frühmorgens oft von Wassertropfen überzogen.

Ein Wetterumschwung ist am Montag zu erwarten. Im Lauf dieses Allerheiligentages wird der Föhn zusammenbrechen und einer Kaltfront weichen. Diese bringt dann in der Nacht auf Dienstag (Allerseelentag) Regen. Auch im weiteren Verlauf der nächsten Woche ist mit Niederschlägen zu rechnen.