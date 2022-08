Der Flachgau vertrocknet, im Gebirge ist es feuchter

Die Lammer und der Fuschlsee zeigen am besten, wie sich der fehlende Regen heuer auswirkt. Experten erwarten keine rasche Verbesserung der Lage.

Für Freitag sind zwar kräftige Schauer und Gewitter angesagt, es können auch große Regenmengen zusammenkommen. Diese Niederschläge und ein paar folgende am Wochenende werden die große Trockenheit dieses Sommers aber bei Weitem nicht ausgleichen können. Die Situation an den Flüssen und Seen sei zwar noch nicht dramatisch, doch auch im Bundesland Salzburg sanken die Pegelstände, heißt es beim Hydrographischen Dienst des Landes.

Bemerkbar ist dabei ein Nord-Süd-Gefälle. Der Flachgau mit seinen großen Seen ist stärker betroffen als die Gebirgsregion. "Auch die Pegel aller Flüsse im Flachgau liegen zum Teil deutlich unter dem langjährigen Mittel", sagt Hans Wiesenegger vom Hydrographischen Dienst. Wie sich die Lage weiter entwickeln wird, könne er nur schwer sagen. Er gehe aber davon aus, dass sich die Situation nicht schlagartig verbessern werde. Von extremen Werten sei man im Bundesland allerdings noch entfernt.

Fuschlsee: "Liegt 20 Zentimeter unter langjährigen Mittel"

Als einer der Referenzflüsse gilt die Lammer, der gut 41 Kilometer lange Nebenfluss der Salzach. "Das ist ein natürlicher Fluss ohne Kraftwerke. Sie führt derzeit rund sieben Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Das ist unter dem langjährigen mittleren Niedrigwasser von 10 Kubikmetern pro Sekunde, aber noch deutlich mehr als bei in der Vergangenheit verzeichneten Tiefständen mit 3,5 Kubikmeter pro Sekunde." Im Gebirge im Süden des Landes würden die abendlichen Gewitter immer wieder zu einer Verbesserung der Lage beitragen. Das zeige sich auch an den größeren Flüssen Enns, Saalach und Salzach.

Auch der Fuschlsee gilt laut Wiesenegger als gutes Referenzbeispiel. Sein Pegel schwankt im Lauf eines Jahres viel stärker als jener von Seen, deren Pegelstände mit Klausen reguliert werden. "Wir liegen hier 20 Zentimeter unter dem langjährigen Mittel, aber immer noch 20 Zentimeter vom bisherigen Minimum entfernt." Etwas extremer ist die Situation, wie berichtet, am Wolfgangsee, bei dem der Pegel rund 30 Zentimeter unter dem langjährigen Mittel liegt.

Fischarten verlieren ihren Lebensraum

Ökologisch könnten mittelfristig weniger der niedrige Wasserstand als vielmehr die höheren Wassertemperaturen für Veränderungen sorgen. Vor allem kleinere Gewässer mit wenig Schatten erwärmen sich rasch. "Wir werden uns mit dieser Entwicklung künftig auseinandersetzen müssen", sagte Daniela Latzer, Geschäftsführerin des Salzburger Landesfischereiverbands. Betroffen seien etwa Fischarten, die kühles und sauerstoffreiches Wasser bevorzugen - etwa die Bachforelle. "Diese wird zunächst flussaufwärts wandern - bis irgendwann der Lebensraum nicht mehr da sein wird."

Eine Rolle spielt der Wasserstand auch für die Kraftwerksbetreiber. Die Salzburg AG verzeichnet an den Salzachkraftwerken für Juli und August ein Minus von zwölf Prozent an Stromerzeugung. Das könne man allerdings durch Pumpspeicherkraftwerke gut ausgleichen.