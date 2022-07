Trockenheit könnte auch innergebirg bald Probleme bereiten

Hochwasser- und Murenereignisse prägten den vergangenen Sommer. Ein anderes Extrem ohne Niederschläge droht in den kommenden Wochen. Was bedeutet Wasserknappheit für Schutzhütten?

"In der dritten Juliwoche ist die Wahrscheinlichkeit für eine Hitzewelle und überwiegend trockenes Wetter durch die Zufuhr sehr warmer Luft aus Nordafrika deutlich erhöht. Die vierte Juliwoche bringt hochsommerliche Bedingungen mit überdurchschnittlichen Temperaturen. Die Niederschlagsneigung steigt durch vermehrte konvektive Ereignisse etwas an." So steht es im aktuellen Wasserversorger-Newsletter für den Pinzgau und Pongau, den die Landesabteilung Wasser in Zusammenarbeit mit der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) ausschickt.

Ein weiterer aufgelisteter Punkt: "Die regelmäßigen Niederschläge der letzten Wochen ...