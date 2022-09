Trotz boomendem Geschäft: Bräustübl Kaltenhausen braucht neuen Pächter

Die angespannte Situation in der Gastronomie fordert ein prominentes "Opfer" im Tennengau. Aber die Branche wehrt sich gegen Pauschalisierungen und alte Vorurteile. Die "Tennengauer Nachrichten" haben sich umgehört.

Nach knapp zwei Jahren verlässt Wirt Gerhard Litzlbauer mit Jahresende wieder das Bräustübl Kaltenhausen. Die Brauunion als Verpächter ist bereits in Gesprächen mit potenziellen Nachfolgern. "Wir sind mit viel Optimismus gestartet, aber Inflation, Personalmangel, Energiepreise etc., was da jetzt alles daherkam, damit habe ich nicht gerechnet", sagt Litzlbauer im TN-Gespräch.

Mit viel Elan war der Gastronom und Braumeister im Mai 2021 nach dem Corona-Lockdown gestartet, nach wochenlanger Sanierung der Räumlichkeiten im Hofbräu. Er konnte das Image des Traditionsbetriebs ...