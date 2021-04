Trotz Corona-Pandemie wird in der Stadt Salzburg weiter geheiratet

Die Mozartstadt hat es 2017 schon versucht, ist aber am Müllaufkommen und dem Lärm gescheitert. Die Anrainer stoppten das Pilotprojekt. Jetzt tauchen abermals Begehrlichkeiten auf, kaum klopft das Frühjahr an …

Kultur

Ein Oscarpreisträger und weitere Stars standen für eine Neuverfilmung der "Zauberflöte" an mehreren Drehorten in Salzburg vor der Kamera. Ende 2022 kommt der Film in die Kinos.