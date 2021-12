Trotz DNA-Spur auf Messer: Rumäne in Salzburg vom Vorwurf des schweren Raubes freigesprochen

39-jähriger Angeklagter soll mit einem Komplizen zwei Männer in einer Wohnung in Salzburg überfallen haben. Warum der 39-Jährige trotz Belastung durch eine DNA-Spur im Zweifel freigesprochen wurde.

Weil er laut Anklage bereits im Dezember 2018 mit einem unbekannten Komplizen, vermummt und mit Pistolen und einem Klappmesser bewaffnet, zwei Männer in einer Wohnung in der Stadt Salzburg überfallen haben soll, saß am Donnerstag ein Rumäne (39) in einem fortgesetzten Prozess vor einem Schöffensenat. Die Räuber flüchteten letztlich ohne Beute - demnach fixierte ein Täter zwar den Wohnungsbesitzer am Boden, dessen Freund wehrte sich aber massiv gegen den zweiten Täter. Der Freund wurde laut Anklage mit dem besagten Messer verletzt - dieses blieb am Tatort zurück.

Da die Ermittler auf dem Messer DNA-Spuren sicherstellten, die eindeutig dem 39-jährigen Rumänen zuzuordnen sind, wurde er zur Verhaftung ausgeschrieben, letztlich in Italien gefasst und ausgeliefert. Im Prozess beteuerte der Rumäne (Verteidiger: RA Franz Essl) seine Unschuld: "Ich war am Tattag nicht in Salzburg, sondern bei meiner leiblichen Mutter in Oberösterreich." Die DNA-Spuren seines Mandanten auf dem Messer erklärte Anwalt Essl so: Vater und Stiefmutter des Rumänen lebten schon lange ganz in der Nähe des Tatorts - in ihrer Wohnung hätten sich viele Gegenstände seines Mandanten befunden, etwa Geschirr und eine Anglerausrüstung mit mehreren Messern. Dies alles habe die Stiefmutter gegen Ende 2018 neben einer Mülltonne zur Entsorgung abgestellt - viele Leute hätten Zugang zu den Sachen gehabt.

Der Senat (Vorsitz: Richterin Anna-Sophia Geisselhofer) sprach den Rumänen am Donnerstag letztlich im Zweifel frei (rechtskräftig). Sinngemäße Urteilsbegründung: Es sei nicht nachweisbar, ob es sich beim sichergestellten Messer mit der DNA des Rumänen um eine Tatwaffe handle bzw. ob genau dieses Messer bei der Tatbegehung verwendet worden sei. Ein Opfer vermutete nämlich, ein Butterfly-Messer sei Tatwaffe gewesen.