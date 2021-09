Trotz DNA-Spuren: Verdächtiger will nie bei Opfer gewesen sein

Über einen leugnenden 61-Jährigen, der in Maxglan eine 81-Jährige getötet haben soll, wurde Sonntag U-Haft wegen dringenden Verdachts des Mordes verhängt.

Im Fall der 81-jährigen Frau, die bereits Ende August 2020 in einem Wohnblock in Salzburg-Maxglan auf brutale Weise erstochen worden war, hat eine Haftrichterin am Sonntag wie erwartet U-Haft über den am Donnerstag festgenommenen 61-jährigen Tatverdächtigen verhängt. Laut der Richterin besteht dringender Tatverdacht in Richtung Mord. "Der Beschuldigte blieb auch am Sonntag bei seiner gänzlich leugnenden Verantwortung. Er hat aber auf Rechtsmittel gegen die U-Haft-Verhängung verzichtet. In 14 Tagen findet eine erste Haftprüfungsverhandlung statt", so Peter Egger, Sprecher des Landesgerichts.

SN/bes In diesem Wohnblock in Salzburg-Maxglan wurde die 81-Jährige vor einem Jahr ermordet.

Das 81-jährige sehr zurückgezogen lebende Opfer war am 30. August 2020 von Bekannten tot in seiner Wohnung in dem großen Block mit 96 Klein(st)wohnungen aufgefunden worden. Die Leiche wies 28 Stichverletzungen auf, sie war in eine Stoffbahn eingewickelt. Die 81-Jährige, sie hatte keine nahen Angehörigen, war verblutet; sie wies zudem etliche Abwehrverletzungen auf. Der mordverdächtige 61-Jährige, Pensionist und gelernter Installateur, hatte 15 Jahre lang ebenfalls in dem Block gelebt - ein Stockwerk oberhalb der Wohnung der 81-Jährigen. Erst vor einigen Wochen, angeblich Anfang August, war der 61-Jährige nach Wiener Neustadt gezogen. "Der Eigentümer der Wohnung, in der der Beschuldigte nur Mieter war, meldete Eigenbedarf an. Deshalb musste er ausziehen", sagt Polizeisprecher Hans Wolfgruber.

Mordverdächtige gab freiwillig einen Mundhöhlenabstrich ab

Auf die Spur des gerichtlich unbescholtenen 61-Jährigen kamen die Ermittler, nachdem der bekannte Kriminalpsychologe Thomas Müller in einem Gutachten festgehalten hatte, dass der Täter sehr wahrscheinlich aus dem örtlichen Umfeld des Opfers kommen müsse. In der Wohnung der brutal getöteten Frau - angesichts der Zahl der Stichverletzungen liegt laut Müller ein "Overkill" vor - waren damals rund 100 DNA-Spuren gesichert worden. Nach der Expertise des Psychologen wurde bei allen 37 in dem Wohnblock lebenden Männern eine DNA-Reihenuntersuchung durchgeführt. Auch der nun dringend Mordverdächtige gab dabei freiwillig einen Mundhöhlenabstrich ab.

13 DNA-Spuren am Tatort gefunden

Erst vergangenen Donnerstagabend klickten aber dann für den 61-Jährigen in Wiener Neustadt die Handschellen. Experten der Salzburger Gerichtsmedizin konnten nämlich gleich 13 am unmittelbaren Tatort bzw. an der Leiche der Frau gesicherte DNA-Abriebe eindeutig dem 61-Jährigen zuordnen. DNA-Spuren des nun Mordverdächtigen hätten sich nicht nur auf der Stoffbahn befunden, in der die Leiche eingewickelt war. "Sogar unter den Fingernägeln der Toten wurde die DNA des 61-Jährigen gesichert", betont Polizeisprecher Wolfgruber. In den Vernehmungen durch die Mordermittler wies der 61-Jährige jegliche Tatbeteiligung bzw. jeden Zusammenhang mit der Tat zurück - ungeachtet der massiven Belastung durch Kommissar DNA: "Er bestreitet sogar, je persönlichen Kontakt zum jahrelang einen Stock tiefer wohnenden Opfer gehabt zu haben. Und er gibt auch an, niemals in der Wohnung gewesen zu sein", ergänzt Wolfgruber.

Täter hat Wohnung penibel gereinigt

Als die vom mutmaßlichen Mörder verwendete Tatwaffe gilt ein Messer, die Waffe wurde aber noch nicht gefunden. Besonders auffallend ist, dass der Täter die Wohnung der 81-Jährigen nach der Bluttat sehr penibel gereinigt hat. Erster Staatsanwalt Marcus Neher betont: "Der Täter nahm sich offensichtlich viel Zeit für die Reinigung. Er geht das Risiko, entdeckt zu werden, wohl nur ein, wenn er sich sicher fühlt. Es spricht viel dafür, dass der Täter über die Gepflogenheiten der betagten Dame genau Bescheid wusste." Andere Bewohner sollen den 61-Jährigen als eher unauffällig, aber penibel und pedantisch beschrieben haben.