Trotz Fußfessel weiter gedealt: Zwei Jahre und zehn Monate Haft für 27-jährigen Pongauer

Ein besonders dreister Drogendealer erhielt am Dienstag in einem Schöffenprozess am Landesgericht zwei Jahre und zehn Monate unbedingte Haft (nicht rechtskräftig). Laut Anklage hatte der Pongauer ab dem 3. Juli 2018, und damit genau ab jenem Tag, an dem er aus einer früheren Verurteilung wegen Drogenhandels aus dem Gefängnis in den elektronisch überwachten Hausarrest entlassen wurde, wieder Suchtgift bestellt.

SN/alswart - Fotolia Symbolbild.