Trotz Lockdown: Die Salzburger wollen auf ihr Ganserl nicht verzichten

Zahlreiche Lokale bieten Ganserln mit Beilagen zum Selbstabholen oder zur Lieferung an. Das Geschäft brummt, manche Betriebe haben ihre Angebote über den Lockdown hinaus verlängert.

Erst im Juni hat Verena Markov gemeinsam mit ihrem Mann Dennis Markov und ihrem Bruder Alexander Knoll das Gasthaus Hinterbrühl am Kajetanerplatz übernommen.

Der Lockdown zwingt die drei Gastronomen, auf Abhol- und Zustellservice umzustellen. Sämtliche Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Das Gasthaus Hinterbrühl hat auch ein Ganserlgericht mit Semmelknödel und Rotkraut im Programm. Eine Portion kostet 32 Euro. "Die Leute müssen vorbestellen und können sich ihr Essen dann am Freitag, Samstag und Sonntag bis 19 Uhr bei uns holen. Mein Bruder Alexander und ich liefern aber auch zu den Kunden direkt nach Hause", sagt Verena Markov. Die Auftragslage für die Gänse ist sehr gut. "Wir sind das ganze Wochenende mit unseren Fahrzeugen unterwegs, unser Service wird sehr gut angenommen." Das Trio wird bis Weihnachten seine Weidegänse anbieten. "Mein Mann kommt aus Deutschland und dort ist das vielerorts ein traditionelles Weihnachtsessen", sagt Verena Markov.

Braurestaurant Imlauer: Weidegans aus dem Mostviertel zum Mitnehmen

Das Braurestaurant Imlauer hat bereits nach dem ersten Lockdown zusätzlich auf Lieferservice umgestellt. Bis zum 22. November kann man dort seine Weidegans aus dem Mostviertel bestellen. "Auch bei uns wurde das Angebot sehr gut angenommen", sagt Thomas Geisenhof. Eine Portion kostet 21,90 Euro, eine gesamte Gans mit Beilagen 75 Euro. Die Gerichte können direkt beim Imlauer abgeholt werden oder über zwei verschiedene Lieferservices bestellt werden. "Das Geschäft läuft zwar gut, die Gänse sind aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. In den kommenden Wochen haben wir große Ausfälle, weil wir ja keine Weihnachtsfeiern veranstalten können. Aus dieser Krise kommt niemand unbeschadet raus", sagt Geisenhof. Ab dem 23. November wird die Karte umgestellt. Dann beginnen die Wildwochen. Auch hier wird es die Möglichkeit geben, sich die Speisen nach Hause liefern zu lassen.

Auf Salzburger Weidegänse setzt das Restaurant Brunnauer in Nonntal. "Wir haben eine Partnerschaft mit einem Gänsezüchter in Nußdorf am Haunsberg, der uns mit Bio-Weidegänsen beliefert", sagt Sybille Brunnauer. Die Nachfrage ist sehr groß. "Wir hoffen, dass wir bis zum Sonntag unser Angebot aufrechterhalten können, aber die Anzahl der Gänse ist natürlich begrenzt."



Rabatte bei Selbstabholung

Eine Portion mit Beilage kostet 30 Euro und ist direkt beim Restaurant abzuholen. Das Brunnauer setzt im Lockdown auf einen Abholdienst. "Wir haben ein Tagesmenü und eine kleine Karte, die wir per Newsletter ausschicken und auf Facebook posten. Das funktioniert auch recht gut", sagt Sybille Brunnauer. Von einem starken Wochenende spricht Ernst Pühringer vom Gasthaus zur Hölle in Gneis. Der Wirt bezieht seine Gänse wie auch andere Fleischwaren von einem Bauern in Oberösterreich. Eine Portion mit Beilage kostet 22 Euro bei Selbstabholung. "Wir geben 15 Prozent Rabatt, das Angebot wurde sehr gut angenommen", sagt Pühringer. Die Speisen können auch über den Lieferdienst bestellt werden. Da gibt es aber immer wieder Probleme. "Wir sind hier doch eher weiter draußen, da dauert es manchmal ein bisschen länger", sagt Pühringer. Bis Ende November können Kunden die Gänse bestellen, abholen oder liefern lassen. Der Gastronom beliefert zudem 15 private Kindergärten in der Stadt Salzburg täglich mit Speisen. "Das ist aber nur ein kleines Nebengeschäft, weil die Preise für die Essen doch eher günstig sind. Wir hoffen, dass sich die Lage entspannt."