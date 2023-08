Trotz Priestermangels: Zwei Pfarren bekommen neue Kräfte

Während die Erzdiözese mit mangelndem Priesternachwuchs kämpft, bekommen die zwei Pongauer Pfarrverbände neue Seelsorger. Bernhard Rohrmoser wird Pfarrer im Großarltal und Rupert Santner Kooperator in Eben, Hüttau und St. Martin.

An seinen Pensionsantritt hat Pfarrer Bernhard Rohrmoser, der noch bis Ende August in Mariapfarr wirkt, sehrwohl einmal gedacht. Da mangels Priesternachwuchs aber jeder Gottesmann gebraucht wird, entschied er sich, noch ein paar Jahre weiterzumachen. "So lange die Gesundheit mitspielt und die Kräfte reichen, bleibe ich mit Freude Seelsorger", sagt Rohrmoser. Im September feiert der Pfarrer seinen 72. Geburtstag und tritt außerdem seinen Dienst im Pfarrverband Großarl-Hüttschlag an. Der bisherige Pfarrer im Großarltal, Egbert Piroth verabschiedet sich im Alter von 75 Jahren mit Ende August in den wohlverdienten Ruhestand.

Zurück zu den Wurzeln

Hüttschlag ist Rohrmosers Heimatgemeinde, in der benachbarten Pfarre Wagrain-Kleinarl war er vor seiner Zeit im Lungau als Seelsorger tätig. "Es geht jetzt zurück zu meinen familiären Wurzeln", sagt Rohrmoser. Eine Bedingung für den nun finalen Wechsel in seiner Priesterlaufbahn war, dass seine langjährige Pfarrhausfrau Sylvia Fritzenwallner ihn weiterhin begleitet. Die beiden sind ein eingespieltes Team und Fritzenwallners Einsatz sei eine eine Erleichterung in der täglichen Arbeit, betont der Pfarrer. Dass in Großarl-Hüttschlag außerdem ein Pfarrassistent tätig ist, ist ebenso ein Vorteil. "Es soll ja leichter werden", wünscht sich Rohrmoser. Auch sei künftig der Verwaltungsaufwand nicht mehr so groß wie in Mariapfarr. Der neue Pfarrer im Großarltal freut sich indes, seinem Rückzugsort in seiner Heimat bald wieder näher zu sein: Auf seiner Alm in Hüttschlag findet der naturverbundene Geistliche zur Ruhe. Der dort befindliche handgeschnitzte Brunnen, den ihm die Mariapfarrer zum 70. Geburtstag schenkten, wird ihn auf alle Fälle auch im Pongau jeden Tag an seine Zeit im Lungau erinnern.

Junger Lungauer für den Pongau

Veränderungen stehen auch im Pfarrverband von Eben, Hüttau und St. Martin an. Mit Anfang September wird Rupert Santner als Kooperator in den drei Gemeinden durchstarten und damit Pfarrer Ambros Ganitzer in seiner Arbeit unterstützen. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe und auf die Zusammenarbeit mit den Leuten im Pongau", erklärt Santner kurz vor seinem Wechsel. Aktuell ist der 33-Jährige noch als Kooperator in Oberndorf in Tirol tätig. Der junge Geistliche aus Mariapfarr wurde 2021 von Erzbischof Franz Lackner zum Priester geweiht. Er selbst attestiert sich selbst einen "unkonventionellen Zugang" zur Arbeit in der Pfarrgemeinde. Dieser äußere sich vor allem in speziellen musikalischen Aktionen. "Ich habe beispielsweise schon Musicals mit der Jungschar gemacht oder Familiengottesdienste, bei denen es dann ziemlich rockig zugegangen ist", schildert der Priester. Dieser neue Schwung komme bei den meisten Gläubigen gut an, versichert der Lungauer. So könne man auch anderes Publikum in die Gottesdienste locken.